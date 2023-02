Dolleman die koppel klemreed op E40 en aanviel met ijzeren staaf, vraagt milde straf: “Dit waren gruwelijke feiten van verkeersagressie”

De 41-jarige Hertsbergenaar die in augustus 2021 op de E40 in Loppem een wagen klemreed en de inzittenden bedreigde met een ijzeren staaf, vraagt een voorwaardelijke celstraf. “Hij is niet de man met het korte lontje”, pleitte zijn advocaat. “Hij kan wel moeilijk om met stress.” Het openbaar ministerie eist vier jaar cel, deels voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag. Slachtoffer Jozef Mertens (57) aanhoorde de pleidooien alleen. “Mijn vrouw was te bang om binnen te komen en wacht buiten in de auto.”

De hallucinante beelden van wat Jozef Mertens (57) en Anne-Marie Heusdens (55) uit het Vlaams-Brabantse Kortenaken op 26 augustus 2021 meemaakten op de E40 in Loppem staan op eenieders netvlies gebrand. Het koppel was die avond in hun Porsche op weg naar Nieuwpoort toen zij tussen Aalter en Beernem te maken kregen met een bumperklever. Omdat Jozef klaarblijkelijk niet snel genoeg terug naar het middenvak ging, begon de bestuurder van de Mercedes, Kenneth B. (41), fel te claxonneren. De Hertsbergenaar maakte dreigende gebaren en probeerde de Porsche herhaaldelijk van de weg te rijden.

Ter hoogte van Loppem kon Kenneth B. de Porsche klemrijden. Op beelden die de doodsbange Anne-Marie met haar smartphone kon maken, is te zien hoe de dolleman uit zijn auto stapte en met een ijzeren staaf in de hand op hun wagen afstormde. Jozef, een ervaren rij-instructeur, bleef koelbloedig en kon wegrijden.

Achteraf bleek dat de wegpiraat eerder die avond in Drongen al de Mercedes Vito van een koppel uit Kontich had geramd. Hij zou daarbij dreigend met zijn vinger over de keel zijn gegaan en met zijn hand een pistoolgebaar hebben gemaakt. Die feiten bestempelde het parket als poging tot doodslag. B. wordt daarnaast ook vervolgd voor bedreigingen, belemmering van het verkeer en inbreuken op de wapenwet. (Lees verder onder de foto)

© aft

“Dit waren gruwelijke feiten van verkeersagressie”, stelde procureur Fauve Nowé dinsdag in de Brugse strafrechtbank. Volgens Nowé was de aanrijding met de Vito zeker en vast geen ongeval. “Hij reed hen bewust aan omdat ze niet snel genoeg van het derde naar het tweede rijvak reden. Een voertuig vormt op zo’n moment een moordwapen en de beklaagde maakte er gretig gebruik van. Hij mag van geluk spreken dat de slachtoffers het nog kunnen navertellen.”

Brandblusser gegooid

B. zat na de feiten een maand in voorhechtenis. Bij zijn vrijlating kreeg hij voorwaarden opgelegd, maar die schond hij door dronken met de wagen van zijn vriendin te rijden. Daarna zat hij opnieuw twee maanden vast. Tijdens het proces bleek dat hij in 2013 al eens veroordeeld werd voor drugsfeiten en begin 2020 kreeg hij een werkstraf omdat hij in het verkeer met een brandblusapparaat naar een andere wagen had gegooid. “Ook toen probeerde hij het slachtoffer van de baan te rijden”, aldus Nowé, die vier jaar cel vroeg, deels voorwaardelijk.

De verdediging vroeg de vrijspraak voor de poging tot doodslag en de bedreigingen ten aanzien van het koppel uit Kontich, dat al werd vergoed en geen burgerlijke partij is in de zaak. “Mijn cliënt ontkent dat hij dreigende gebaren maakte”, pleitte meester Toon Deschepper. “Hij wou die mensen ook helemaal niet doden. Hun voertuig vertoonde enkel wat wrijfschade en volgens een getuige was de aanrijding niet meer dan een tik. Het zou toch ook raar zijn dat hij de mensen van de Mercedes Vito zou hebben willen doden, maar die van de Porsche niet.”

Elke dag therapie

Voor de overige feiten vroeg meester Deschepper een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt is helemaal niet de man met het korte lontje”, pleitte hij. “Maar hij kan wel moeilijk om met stress. Toen hij in 2014 zijn werk verloor, ging het zwaar bergaf en had hij antidepressiva nodig. Op het moment van de feiten op de E40 had hij eindelijk opnieuw werk gevonden in Anderlecht. Dat was nogal ver en dus verbleef hij tijdens de week bij zijn moeder, waar er vaak spanningen waren.”

“Die bewuste avond werd het hem te veel, dronk hij twee jenevertjes en reed hij naar zijn vriendin in Hertsberge. Hij heeft enorm veel spijt en is doodbeschaamd dat heel Vlaanderen hem als een wildeman tekeer zag gaan. Hij volgt al zeven maanden lang élke dag therapie. Hij drinkt ook geen druppel alcohol meer.”

“Het ongeval heeft zware trauma’s veroorzaakt. Ik doe 70.000 kilometer per jaar, maar mijd die plek altijd” Slachtoffer Jozef Mertens

Jozef Mertens aanhoorde de pleidooien alleen. “Mijn vrouw is trillend meegekomen naar het gerechtsgebouw, maar was te bang om binnen te komen”, zuchtte hij. “Ze wacht buiten in de auto.” Net als tijdens de inleidende zitting in september bood B. zijn excuses aan bij Jozef, maar dat maakte weinig indruk. “Het scheelde een millimeter of er waren doden gevallen”, stelde hij. “Dat heeft zware trauma’s veroorzaakt. Ik doe 70.000 kilometer per jaar, maar mijd die plek altijd. Als ik naar Oostende moet, rijd ik om via Kortrijk.”

De rechtbank doet uitspraak op 14 maart.