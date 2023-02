Nabestaanden Bende-slachtoffers geschokt over verkoop T-shirts die verwijzen naar overval in Aalst

Verschillende nabestaanden van slachtoffers van de Bende van Nijvel zijn er niet over te spreken dat er T-shirts te koop zijn die verwijzen naar de Bende-overval in Aalst. “Totaal smakeloos en misplaatst”, klinkt het. De maker van de T-shirts zegt dat hij net het verhaal niet wil laten vergeten, maar zal uit respect de verkoop toch stopzetten.

NBK of Nieuw Brabantse Kunst is het artistieke alter ego van Christoph Van Dyck, die zich vooral bezighoudt met schilderen, linografie en podcasts maken. De recentste aflevering van zijn Brabantse radio en kleurentelevisie-Podcast gaat over de Bende van Nijvel.

LEES OOK. Van de A van affiche tot de Z van Zoniënwoud: de Bende van Nijvel uitgelegd

Daar is niets mis mee, was het niet dat er sinds kort ook T-shirts verkocht worden die verwijzen naar de moorden van de Bende van Nijvel.

Van Dyck maakte een linogravure over de overval in Aalst, in 1985, en die is nu gebruikt als print op T-shirts. En dat vinden de nabestaanden van de Bende-slachtoffers een wansmakelijk idee.

19,99 euro

“Een T-shirt met verwijzing naar de Bende-overval op de Delhaize in Aalst kost 19,99 euro. Maar heeft men al eens nagedacht wat de nabestaanden van slachtoffers hiervan moeten denken? Ik vind dit in ieder geval heel erg misplaatst en smakeloos”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche. Hij verdedigt de nabestaanden van slachtoffer Georges De Smet, die bij de overval op de Delhaize in Aalst van dichtbij in het achterhoofd werd geschoten.

Maar ook andere nabestaanden hebben al ontzet gereageerd. “Dit is een echte schande voor ons en voor alle slachtoffers”, zegt de dochter van Jozef Vanden Eynde die in ’82 werd gefolterd en vermoord werd in L’Auberge du Chevalier in Beersel. En ook de familie Palsterman, – Jan Palsterman was het laatste slachtoffer van de Bende van Nijvel – is er niet bepaald gelukkig mee dat er nu ook al aan merchandising wordt gedaan op de kap van de slachtoffers en hun families.

“Het was nooit de bedoeling om mensen voor het hoofd te stoten of aan merchandising te doen”, reageert Christoph Van Dyck. “Eerder om het verhaal niet te laten vergeten.”

Maar omdat het de nabestaanden geschokt heeft, zegt hij, haalt hij de T-shirts uit respect van zijn website. “Een wijs idee”, vindt advocaat Kristiaan Vandenbussche.