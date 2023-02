Saoedi-Arabië organiseert in december WK voor clubs

De wereldvoetbalbond heeft Saoedi-Arabië dinsdag aangeduid als gastheer voor het WK voor clubs eind dit jaar. De FIFA Council, met vertegenwoordigers van alle confederaties, koos unaniem voor de staat in het Midden-Oosten als locatie voor het toernooi met zeven teams, dat gepland staat van 12 tot 22 december. Saoedi-Arabië wordt ook genoemd als mogelijke organisator van het WK voor landen in 2030. Met Cristiano Ronaldo voetbalt er sinds kort een superster in de nationale competitie. Saoedi-Arabië is wel omstreden vanwege de massale mensenrechtenschendingen.