Timmy Simons begint bij FCV Dender aan Operatie Redding: “Elke dag onze stinkende best doen”

Na Vital Borkelmans koos FCV Dender met Timmy Simons opnieuw voor een gewezen Rode Duivel aan het roer. Simons verzamelde liefst 94 caps en stond op zijn 41ste nog tussen de lijnen in eerste klasse, waardoor hij de oudste Belgische profspeler op het hoogste niveau werd. Met meer dan duizend wedstrijden en passages bij Club Brugge, PSV en Nürnberg is Simons een vat vol ervaring. Bovendien koos Dender met Simons voor een harde werker zonder veel blingbling, wat bij de clubcultuur past.

Het ligt in de bedoeling dat Simons zich louter op het sportieve focust, terwijl zijn voorganger Regi Van Acker nog als coach-manager fungeerde. De naar de kust verhuisde Vlaams-Brabander was zaterdag aanwezig op de Freethiel en moet na een 1 op 21 de trein opnieuw op de rails zetten. “Ik begrijp dat Regi Van Acker ontgoocheld is en dat hij tegen Virton en Jong Genk met een gehavende ploeg moest aantreden, maar het is nu eenmaal de realiteit dat het lot van een coach aan de resultaten gekoppeld wordt. We blikken nu vooruit naar de toekomst. Op Beveren zag ik de ploeg met een groot hart strijden tegen een tegenstander met topmateriaal voorin, waardoor de kansen feilloos werden afgewerkt. Eens je op achtervolgen bent aangewezen, wordt het uiteraard moeilijk.”

De komst van Timmy Simons werd in Denderleeuw op gejuich onthaald en ook de nieuwe coach heeft er zin in. “Ik had meteen een bijzonder goed gevoel bij deze club. Dender is een jonge profclub die niettemin goed gestructureerd lijkt. Elke club evolueert doorlopend en ook Dender zit in dat groeiproces. Ik zag Dender dit seizoen al meermaals aan het werk en kende al enkele spelers. Ik krijg wegens het vrije weekend nu ruim de tijd om de playdowns voor te bereiden, maar dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. De honger om van wal te steken is ook bijzonder groot.”

“Het niveau van de Challenger Pro League valt niet te onderschatten. Tot de slotdag werd er geknokt om een ticket voor de play-offs. Ik zag bij Dender een goede instelling en die doet me geloven in de toekomst.” Simons toont zich gecharmeerd door de jubelende toon waarop hij door de fans onthaald werd op de sociale media. “Het doet me plezier dat ik zo warm welkom word geheten. We hebben iedereen nodig in de resterende tien wedstrijden. Elke dag opnieuw moeten we onze stinkende best doen zonder te ver vooruit te blikken. Elke training moet beter zijn dan de vorige.”

Procentjes die doorslag geven

“Ik voetbalde tot mijn 41ste, maar moest daar veel voor doen en nog meer voor te laten. Ik verwacht dat er wordt gefocust op voeding, slaap, training en verzorging. Elke speler vult dat op zijn eigen manier in, maar je bent nooit te oud om te leren. Zowel technisch, tactisch als communicatief kan je elke dag stappen vooruit zetten. Als je die procentjes optelt, kunnen ze straks de doorslag geven.”, besluit Simons, die Gino Caen meekrijgt als physical coach.

Volgende week vrijdag opent de nieuwe trainersstaf met de kraker tegen Virton in het Dender Football Complex.