Theaterdirecteur die hondendrol in het gezicht van recensente smeerde, excuseert zich niet: “Zij heeft meer dan 20 jaar lang stront over me heen gegooid”

Marco Goecke, de Duitse balletdirecteur die afgelopen weekend een hondendrol in het gezicht van een recensente smeerde, weigert zich te excuseren voor zijn daden. “De manier waarop ik mijn ontevredenheid heb getoond was niet juist, maar zij heeft meer dan 20 jaar lang stront over me heen gegooid”, aldus Goecke bij de Duitse regiozender NDR.

Het incident waarover het gaat, dateert van afgelopen zaterdag. Marco Goecke, hoofdchoreograaf en directeur van het Staatsballett Hannover, was gefrustreerd door een recensie van journaliste Wiebke Hüster. Zij had in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) een recente voorstelling van Goecke ‘saai’ en ‘onsamenhangend’ genoemd.

Toen de twee elkaar afgelopen weekend tegen het lijf liepen, kookte het potje van Goecke over. Volgens Duitse media zou hij Hüster eerst verbaal hebben bedreigd en dan een zakje met een hondendrol over haar hebben uitgesmeerd. Een aanval die op weinig begrip kon rekenen, zo bleek uit de reacties achteraf.

De FAZ noemde het een ‘intimidatiepoging’ en ook de Staatsopera Hannover was niet te spreken over het gedrag van zijn balletdirecteur. De theaterzaal verplichtte Goecke om zijn excuses aan te bieden aan de recensente en uitleg te geven over het incident.

De Staatsopera in Hannover. — © AP

In een opwelling

Tot nu toe heeft Goecke alleen dat tweede gedaan. In een interview met de Duitse regiozender NDR kwam hij terug op het voorval. Tijdens de pauze van de show sprak de balletdirecteur Hüster voor de eerste keer aan, verklaart hij: “Ik confronteerde haar met de slechte recensie die ze recent schreef. Ik vertelde haar dat ik ook maar een mens ben.” De journaliste zou daar volgens hem “agressief, arrogant en zelfingenomen” op hebben gereageerd, waarop hij in een opwelling besliste om de hondendrol in haar gezicht te smeren.

“Het gebeurde in het heetst van de strijd. Mijn oude teckel had net zijn behoefte gedaan en die had ik juist in een zakje gestoken om buiten weg te gooien”, aldus Goecke.

Goecke zegt spijt te hebben van zijn daden, maar excuseerde zich (nog) niet bij de recensente: “Ik denk dat de middelen die ik koos zeker niet super waren. Vanuit maatschappelijk oogpunt zal zo’n methode dan ook geen goedkeuring krijgen. Ik heb nooit eerder zoiets gedaan, dus ik ben ook een beetje geschrokken van mezelf.”

Maar Goecke lijkt zijn daden ergens ook gerechtvaardigd te vinden, zo blijkt uit de rest van het interview: “Ze heeft meer dan 20 jaar lang stront naar me gegooid. Ik vraag me af hoe andere mensen die even hard werken als ik zouden reageren als ze al zo lang vuil over zich heen zouden krijgen. Volgens mij kan geen enkele hardwerkende mens dat zo lang verdragen.”