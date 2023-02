De verwachte opstelling van Club Brugge: dropt Scott Parker Mats Rits en Roman Yaremchuk opnieuw in de basis?

Club Brugge stoomt zich klaar voor de achtste finale van de Champions League woensdagavond tegen Benfica. Coach Scott Parker maakt zijn debuut als coach in de Champions League en wil tonen dat Club aan de beterhand is na een mindere periode in de competitie.

Zoals verwacht is Skov Olsen out voor de heenwedstrijd tegen Benfica. Beter nieuws is er wel over Jutgla, die dinsdag op het trainingsveld stond en hersteld is van zijn buik- en bekkenblessure. In de Champions League was Jutgla goed voor twee goals en twee assists dit seizoen. Voor Parker wordt het straks kiezen tussen hem en Yaremchuk, de man voor wie Club 16 miljoen euro betaalde aan de tegenstander van woensdagavond.

De verwachte elf van Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Hendry, Meijer, Onyedika, Vanaken, Rits, Buchanan, Yaremchuk, Lang

Invallers: Bursik, Odoi, Boyata, Nielsen, Nusa, Jutgla, Sowah, Sylla

Bij Club moeten Mignolet, Buchanan en Nielsen opletten, want zij staan op één gele kaart van schorsing.

De verwachte elf van Benfica: Vlachidimos, Grimaldo, Otamendi, Silva, Bah, Joao Mario, Chiquinho, Florentino, Aursnes, Ramos, Neres.

Invallers: Soares, Verissimo, Gilberto, Neves, Guedes, Draxler, Silva, Morato.

Ook bij Benfica staan er met Florentino, Joao Mario en Ramos drie spelers op scherp. Als een van hen woensdagavond geel pakt, mist die de terugwedstrijd.