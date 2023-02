Pharrell Williams is nieuwe artistiek directeur van mannenmode bij Louis Vuitton

De Amerikaanse muzikant Pharrell Williams (49) is de nieuwe artistiek directeur van de mannenmode bij het Franse merk Louis Vuitton. Dat meldt het merk in een persbericht.

Williams is vooral bekend als muziekproducer en heeft ook enkele hits op zijn naam staan - denk bijvoorbeeld aan de monsterhit Happy. Maar de link met de mode is nooit ver weg geweest. In 2003 richtte hij samen met de Japanse designer Nigo het kledingmerk Billionaire Boys Club op. Daarna werkte Williams ook samen met tal van andere merken en ging hij ook viraal met een opvallende hoed op de Grammy-awards in 2014.

De Amerikaanse krant Wall Street Journal en de Franse krant Le Figaro meldden dinsdagavond dat Williams in gesprek was om de functie als artistiek directeur van de mannenmode van het modemerk Louis Vuitton op zich nemen. Niet veel later bevestigde het merk het nieuws. “Pharrell Williams is een visionair wiens creatieve universums zich uitstrekken van muziek, tot kunst en tot mode - waarmee hij in de afgelopen twintig jaar een cultureel, wereldwijd icoon is geworden”, schrijft het merk in een persbericht. “De manier waarop hij grenzen doorbreekt in de verschillende universums die hij verkent, sluit aan bij de status van Louis Vuitton als Cultureel Huis en versterkt de waarden van innovatie, pioniersgeest en ondernemerschap.”

Williams zal zijn eerste collectie voor Louis Vuitton voorstellen in juni tijdens de Men’s Fashion Week in Parijs.

© AFP

(sgg)