Sporteconomen hopen op kentering door nieuwe regels in amateurvoetbal: “Eindelijk weer nadruk op plezier en niet meer op geldgewin”

Waarom moet iemand überhaupt betaald worden om in zijn vrije tijd een balletje te trappen? Dat is de vraag nu Voetbal Vlaanderen de vrijgestelde vergoeding voor amateurvoetballers plafonneert op 4.500 euro per seizoen. Sporteconomen zijn alvast tevreden met de maatregel. “Nu kan het spelplezier weer primeren”, klinkt. Al denken de experten ook dat zwart geld nooit helemaal zal verdwijnen uit het amateurvoetbal.