Vandaag vliegt AA Gent naar Azerbeidzjan waar het Qarabag FK treft, een ploeg die al meer dan dertig jaar ‘op de vlucht’ is voor de oorlogen met buurland Armenië. Uw krant reist mee en kreeg al voor afreis het verzoek “alleen over de wedstrijd te berichten”. Don’t mention the war? Sorry, het zal toch moeten…