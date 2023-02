Aantal dodelijke ongevallen met Belgen in buitenland fors gestegen

We zoeken steeds vaker het avontuur op tijdens onze vakanties. In plaats van aan het strand te liggen gaan we liever fietsen, klimmen of trekken we rond. En dat is niet zonder risico, want het aantal dodelijke ongevallen met Belgen in het buitenland is fors gestegen.

“In 90 procent van de gevallen ging het om natuurlijke overlijdens. Hartfalen was de belangrijkste doodsoorzaak. Maar ook ongevallen maken nog altijd veel slachtoffers”, zegt Greta Plas van uitvaart- en repatriëringsspecialist Dela dat ziet hoe vakantietrends zich vertalen in de overlijdenscijfers in het buitenland.Fiets- en avontuurlijke vakanties zitten duidelijk in de lift. “Wij stellen helaas vast dat er vorig jaar twee keer zoveel Belgische toeristen door een fietsongeval omkwamen in vergelijking met enkele jaren geleden.”

Zo overleed onder meer een landgenoot tijdens de afdaling van de Mont Ventoux.

Maar ook bij het klimmen of bij ongevallen met quads kwamen landgenoten om. Zo verongelukte een Belg met zijn quad in Griekenland en stierven twee landgenoten tijdens het klimmen in Zwitserland. Het touw waarmee ze beveiligd waren, brak.

IJsland

Corona zorgde vorig jaar nog altijd voor 5 procent van de repatriëringen van overleden landgenoten, de twee voorgaande jaren was dat nog 10 procent. Het ging dan vooral om Belgen die langere tijd in het buitenland verbleven.

“In tegenstelling tot wat we doorgaans denken, overlijden er niet zo veel Belgen op exotische bestemmingen. Want 8 op de 10 Belgen die in het buitenland overlijden, laten het leven op vakantie in West-Europa, met Spanje en Frankrijk op kop. En met IJsland als belangrijke nieuwkomer”, zegt Greta Plas.

Op de weg blijven auto-ongevallen voor de meeste drama’s zorgen. Zo verongelukte een Vlaams gezin vorige zomer in Kenia en stierven drie kinderen van hetzelfde gezin in Marokko. In Italië werden dan weer twee West-Vlaamse vriendinnen van 25 jaar doodgereden door een chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde.

Tot 10.000 euro

“Wie komt te overlijden in het buitenland wordt in de meeste gevallen gerepatrieerd op kosten van de mutualiteit of de reisbijstandsverzekering. Maar lees toch altijd best vooraf de kleine lettertjes. Zeker als je een verre reis maakt. Want de kosten kunnen hoog oplopen”, zegt Plas.

Een lichaam met het vliegtuig repatriëren vanuit Spanje kost al snel om en bij de 6.000 euro. Vanuit Zuid-Amerika, China of Japan kan dat zelfs oplopen tot 10.000 euro of meer.