Zalig zonnetje na twee uitzonderlijk sombere wintermaanden: dit effect heeft meer licht op ons lichaam

Hoe zalig is zo’n zonnige dag na twee donkere wintermaanden. December en januari waren dan ook uitzonderlijk somber, weet weerman Frank Deboosere. En licht doet ons beter functioneren, stelt de Leuvense professor Lode Godderis. Al is één dag mooi weer nog maar een aanzet tot een zonniger kijk op de dingen, geeft de Antwerpse hoogleraar en psychiater Manuel Morrens aan. De zon zoals je hem nog niet had bekeken.