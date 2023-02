Gastland WK vrouwenvoetbal 2027 in tweede kwartaal van 2024 bekend: België maakt nog steeds kans

De organisatie van het WK voetbal voor vrouwen zal in het tweede kwartaal van volgend jaar toebedeeld worden. De precieze bidprocedure zal de FIFA in maart bekendmaken. Dat werd dinsdag op een bestuursvergadering van de Wereldvoetbalbond beslist.

België wil samen met Nederland en Duitsland voor een sterke Europese kandidatuur gaan. Wellicht zullen ze zich aan de concurrentie van Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Mexico en Chili mogen verwachten.

De richtlijnen voor een kandidatuur voor het WK mannenvoetbal van 2030 zullen in juni gepubliceerd worden, waarna de gastheer in het derde kwartaal van 2024 aangeduid zal worden. Voor dat toernooi, honderd jaar na de eerste Wereldbeker in Uruguay, hebben Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay een gezamenlijke aanvraag aangekondigd. Saoedi-Arabië heeft ook interesse en wil Egypte en Griekenland aan boord krijgen. Daarnaast is er speculatie over een gezamenlijke kandidatuur van Spanje, Portugal en Oekraïne.