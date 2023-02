De verwachte elf van Benfica tegen Club Brugge doorgelicht: van de man die Cristiano Ronaldo uit de ploeg speelde tot de opvolger van Pepe

Dat Benfica een taaie klant wordt voor Club Brugge in de 1/8ste finales van de Champions League was al duidelijk - een groep met Paris Saint-Germain en Juventus win je niet zomaar. Het is een ijzersterke ploeg, maar veel spelers zijn voor de gemiddelde Belgische voetballiefhebber (voorlopig) volstrekt onbekenden. Daarom: de verwachte elf van Benfica doorgelicht.