“Het is geen lawaaierig padelveld waartegen ze zich verzetten hé”: patiënten hebben het gehad met buren die verbouwing tegenhouden

Tien jaar al slepen de verbouwplannen van het Nationaal MS Center in Melsbroek aan. De kliniek is hopeloos verouderd: kamerdeuren waar geen ziekenhuisbed door kan, kamers zonder aangepast sanitair, ramen die niet meer goed sluiten. Maar bij elke stap die de directie onderneemt, tekent een groep buurtbewoners bezwaar aan. Nu zijn de MS-patiënten het beu. “Het is geen lawaaierig padelveld waartegen ze zich verzetten, hé.”