357 dagen. Zo lang al verkommert de Vlaamse ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (42) in een Iraanse isoleercel. Komt hij ooit levend terug na een omstreden ruildeal met een zware terrorist of sterft hij daar in erbarmelijke omstandigheden? Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de sleutel in handen.