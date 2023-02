Belgisch vissersschip zinkt voor de kust van Engeland, bemanning gered

De Belgische kotter zonk voor de kust van Engeland. — © CJ de Boer via Twitter

Een Belgisch vissersschip met daarop een vierkoppige Nederlandse bemanning is dinsdagavond gezonken voor de kust van het Verenigd Koninkrijk. Het schip had maandag nog de haven van Oostende verlaten. De bemanning werd gered.

Jeffrey Roos, adb Bron: PZC, The Fishing Daily, NOS, Omroep Flevoland

De Z.525 Sylvia-Mary zou naar verluidt op rotsen zijn gevaren nabij het westelijkste punt van Engeland, Land’s End, voor de kust van Penzance in het Britse graafschap Cornwall. Daarna begon de vissersboot water te maken. Het ongeval gebeurde rond 18 uur lokale tijd.

“De vier bemanningsleden bleven kalm”, verklaarde Dries Boodts van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) uit België aan de Provinciale Zeeuwse Courant. “Ze hebben meteen de Britse kustwacht opgetrommeld.”

(Lees verder onder de foto)

Het schip voer onder de Belgische vlag, maar werd bemand door Nederlanders. — © IF

“De bemanning stuurde een noodsignaal uit”, klinkt het bij het Maritime and Coastguard Agency. Ze verlieten het zinkende schip en konden zichzelf redden met een reddingssloep. “Daaruit konden ze korte tijd later worden gered.” Ze werden opgepikt door een reddingsboot van de Britse reddingsmaatschappij RNLI die het viertal naar de haven van Newlyn, vlakbij Penzance, bracht.

Voor de reddingsactie werden ook een helikopter van de Britse marine en van de kustwacht ingezet.

Op het moment van de scheepsramp bevonden zich twee Belgische vissersschepen in de buurt: de Z.41 Albert Bos en de Z.187 Grietje. Hun hulp bleek uiteindelijk niet nodig.

“Alle bemanningsleden zijn veilig en wel. De vissersboot is nog altijd ter plaatse”, zei Boodts van het MRCC aan de Provinciale Zeeuwse Courant. Een kwartier nadat de bemanning van het schip was gehaald, zonk de boot. “Er werden aanvankelijk nog pompen bij gevraagd, maar het was snel duidelijk dat het schip verloren was.”

Op beelden van Omroep Flevoland is te zien hoe het schip onder water verdwijnt.

(Lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het vissersschip vaart dan wel onder de Belgische vlag, de vierkoppige bemanning bestaat uitsluitend uit Nederlanders. De burgemeester van Urk, het Nederlandse stadje waar de bemanning woont, reageerde ondertussen op sociale media. “Zojuist bereikte ons het zorgelijke bericht dat de kotter Z.525, met een Urker schipper en bemanning, voor de zuidwestkust van Engeland gezonken is”, zo staat er te lezen. “Gelukkig is de bemanning in veiligheid. We leven met hen mee en wensen hen veel kracht van God om deze gebeurtenis te verwerken.”

(Lees verder onder de foto)

De burgemeester van de thuisstad van de Nederlandse bemanning reageerde ondertussen op sociale media. — © IF

De Z.252 Sylvia-Mary heeft een lengte van 24 meter en werd gebouwd in 1997. Het schip staat geregistreerd in Zeebrugge en gebruikte Oostende als uitvalsbasis.