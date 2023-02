Schietpartijen op universiteitscampus in Michigan

Studenten en omwonenden van de Amerikaanse Michigan State University zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege een schietpartij. Op de campus van de universiteit in East Lansing in Michigan zijn op meerdere plaatsen schoten afgevuurd, meldt de politie.

Nadat om 20.18 uur geschoten werd in Berkey Hall, is een dader er volgens de autoriteiten te voet vandoor gegaan. Er zouden ook schoten gehoord zijn aan de nabijgelegen Snyder-Phillips Hall. Een tweede schietpartij werd zo’n uur later gemeld nabij het sport- en fitnesscenter IM East, anderhalve kilometer verder op dezelfde campus. Er wordt vanuit gegaan dat het om één en dezelfde verdachte gaat.

Volgens de politie- en veiligheidsdienst van de universiteit (MSU) is melding gemaakt van meerdere gewonden, die naar een ziekenhuis in de buurt zijn gebracht. Lokale media spreken van zeker één dode, al is dat nog niet officieel bevestigd.

Studenten werd in een waarschuwing rond 20.30 uur lokale tijd gevraagd te vluchten, zich te verstoppen of te vechten om zichzelf te beschermen als ze geen andere optie hebben. Ook het stadsbestuur van East Lansing vraagt omwonenden om dekking te zoeken.

De verdachte wordt nog steeds gezocht. Volgens MSU wordt hij omschreven als een kleine, “mogelijk zwarte” man met een masker. De FBI heeft agenten ter plaatse gestuurd ter versterking.

