Bolsonaro wil in maart terugkeren naar Brazilië om oppositie te leiden

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, die in december uitweek naar de Amerikaanse staat Florida, zegt in maart terug te keren naar zijn thuisland. Hij is van plan om er de oppositie te leiden, schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal.

De rechts-populistische politicus verliet Brazilië vlak voordat hij als president werd opgevolgd door de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. Op 8 januari vielen zijn aanhangers overheidsgebouwen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia aan, uit onvrede over de verkiezingsuitslag. De oud-president ontkent alle betrokkenheid en zegt zich in Brazilië tegen de beschuldigingen te zullen verdedigen. “Coup? Welke coup? Waar was de commandant? Waar waren de troepen, waar waren de bommen?”, zegt Bolsonaro over de beschuldigingen aan de Wall Street Journal, in zijn eerste interview in de Verenigde Staten.

Daarnaast beklemtoont de ex-president dat hij de oppositie wil aanvoeren. “De rechtse beweging is niet dood en zal voortleven”, aldus Bolsonaro.

Bolsonaro heeft zijn verkiezingsnederlaag nog steeds niet erkend. Voorafgaand aan de stembusgang suggereerde hij dat hij alleen door fraude van Lula kon verliezen. Lula won uiteindelijk met 50,9 procent van de stemmen. In het interview met Wall Street Journal lijkt Bolsonaro zijn kritiek op de verkiezingsuitslag wel te hebben gematigd. “Verliezen is onderdeel van een kiesproces”, verklaarde hij volgens de krant. “Ik zeg niet dat er fraude was, maar het proces was bevooroordeeld.”