Opnieuw vier verdachten van moord op president Haïti opgepakt in VS

Vier mannen die ervan verdacht worden de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021 mee te hebben gepland en gefinancierd, zijn dinsdagmorgen opgepakt in hun woonplaats in de Amerikaanse staat Florida. Dat hebben de gerechtelijke diensten meegedeeld op een persconferentie in Miami.

Drie gearresteerde verdachten waren eigenaars van private beveiligingsbedrijven. Ze hoopten na de val van Moïse beveiligingscontracten in de wacht te kunnen slepen bij de nieuwe Haïtiaanse machthebbers, zegt Mathew Olsen van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De vierde verdachte zou hen op materieel vlak ondersteund hebben.

Moïse werd in de nacht van 6 op 7 juli 2021 met twaalf schoten om het leven gebracht in zijn woning in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De Haïtiaanse politie arresteerde sindsdien al een veertigtal verdachten, onder wie twintig Colombiaanse huurlingen en verschillende Haïtiaans-Amerikaanse onderdanen met dubbele nationaliteit. In de VS zijn in totaal al elf verdachten opgepakt in het onderzoek naar de moord.