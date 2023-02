Oudste egel van de wereld gevonden in Denemarken

In de buurt van Silkeborg, in Denemarken, is de oudste egel ter wereld aangetroffen. Uit postuum onderzoek van het dier bleek dat het 16 jaar was geworden, liefst 7 jaar ouder dan zijn voorganger. “Tranen van geluk” huilde de onderzoeker die de ontdekking deed naar eigen zeggen.

Thorvald heet hij. Een 16-jarige Europese egel uit de buurt van het Deense Silkeborg, die de geschiedenisboeken ingaat als de oudste egel ter wereld. Zelf kon het dier het helaas niet meer meemaken, want zijn vergevorderde leeftijd werd pas ontdekt door wetenschappers van het Danish Hedgehog Project na zijn overlijden.

Die onderzoekers schrokken nogal, want de vorige oudste egel ter wereld was 9 jaar oud. Daar kwam nu in één keer 7 jaar bij. “Ik heb tranen van geluk gehuild dat ik een dier vasthield dat 16 jaar geleefd heeft”, zei Sophie Lund Rasmussen van de universiteit van Oxford. “Dat is fantastisch nieuws. Alle collega’s lachten me uit omdat ik er zo emotioneel van werd, maar dit is echt ongelooflijk.”

Honden

En Thorvald had mogelijk nog ouder kunnen worden. Hij werd in 2016 het slachtoffer van een hond, die hem doodbeet. Aanvallen door honden zijn de voornaamste doodsoorzaak bij egels. Voor Rasmussen is het dan ook duidelijk: wanneer er egels zijn, moeten honden aan de leiband gehouden worden of binnen blijven. “Het is triest dat Thorvald zo lang geleefd heeft en dan door een hond gedood werd.”

400 vrijwilligers van het Danish Hedgehog Project hebben de voorbije jaren bijna 700 dode egels verzameld, met als doel te onderzoeken hoe oud ze waren. Naast Thorvald waren er nog twee uitschieters: een 13-jarige en een 11-jarige. Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Animals.