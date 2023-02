Charles De Ketelaere krijgt van Italiaanse pers de minste punten bij Milan na Champions League-zege tegen Tottenham: “Toch was hij niet slecht”

Euforie in Italië na de 1-0-zege van AC Milan in de heenmatch van de achtste finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Van de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport krijgt het team in zijn geheel een zeven op tien in zijn beoordelingen… met het slechtste punt (5,5) voor Rode Duivel Charles De Ketelaere (21). Nochtans was die volgens de roze krant “meer aanwezig dan anders”.