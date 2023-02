Elon Musk blijft mogelijk nog jaar topman van Twitter

Elon Musk, de eigenaar van Twitter, blijft mogelijk nog een jaar aan het hoofd staan van het socialemediaplatform. Dat laat hij uitschijnen in een video-interview tijdens de World Government Summit in Dubai.

Musk - ook topman van de maker van elektrische wagens Tesla - zegt eerst het bedrijf te willen stabiliseren en financieel gezond te maken. Dat zou moeten lukken tegen eind dit jaar, aldus Musk (51). “Eind dit jaar lijkt een goede timing om iemand anders te vinden om het bedrijf te leiden”.

Musk nam Twitter in oktober over voor 44 miljard dollar en werd ook CEO. Nadien volgde een turbulente periode met veel ontslagen en controverse, onder meer over het herstel van de account van voormalig Amerikaans president Donald Trump. In een peiling op Twitter liet Musk gebruikers van het platform in december beslissen over zijn rol als CEO, met als gevolg dat 60 procent vond dat hij moest aftreden. Hij beloofde toen op zoek te gaan naar een opvolger.

Musk heeft nooit duidelijk gezegd wanneer hij zou aftreden. In december zou hij een zoektocht zijn opgestart.