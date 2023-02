Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat

De hulpdiensten hebben een overleden persoon aangetroffen in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Dat bevestigt het Brussels parket woensdag. De lijkschouwer heeft omstreeks 8.45 uur een lichaam naar buiten gebracht, stelt Belga ter plekke vast.

Over de exacte omstandigheden van het overlijden kan het Brussels parket nog geen informatie geven. De vaststellingen zijn nog maar net gedaan. Woensdagochtend werd de brandweer ook al opgeroepen voor een brandje in het kraakpand. Er zouden een of meerdere dekens in brand gestoken zijn. Het overlijden staat los van deze feiten. Eind vorig jaar overleed ook al een man in het kraakpand.

LEES OOK. Ontruiming van kraakpand in Paleizenstraat verloopt in chaos: ook veel niet-bewoners opgedaagd, twee keer tbc vastgesteld

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) reageert via Twitter op het overlijden. “Verschrikkelijk dat er iemand is overleden in het kraakpand in de Paleizenstraat. Mijn medeleven aan de naasten. Ik volg de zaak op de voet om de volledige toedracht te kennen. We zijn in contact met Brusselse autoriteiten en politie”, schrijft de Moor.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Woensdag volgt de definitieve ontruiming van het pand in de Paleizenstraat. Door het brandje en de tussenkomst van het parket in verband met het overlijden staan alle asielzoekers al vroeg op straat, maar velen hebben hun spullen nog binnen achtergelaten.

Ontruiming

De bedoeling was dinsdag om de laatste bewoners van het kraakpand over te brengen naar een humanitaire bufferzone. Daar zouden ze een medische screening, een warme douche en een doorverwijzing naar het Brusselse opvangnetwerk of een plaats in een asielcentrum krijgen. Fedasil zou daarna veertig mensen per dag overbrengen van de noodopvang naar asielcentra.

Maar de ontruiming verliep dinsdag chaotisch en draaide uit op een mislukking. Het aantal bewoners van het pand bleek ernstig onderschat. Uiteindelijk konden slechts 250 van de minstens 500 mensen op een plek in de bufferzone rekenen. De capaciteit was te klein en er ­waren te weinig bussen ingelegd. Volgens onze informatie werden de aanschuivers rond 18 uur verzocht om terug naar binnen te gaan, het kraakpand in.

Normaal moeten de laatste mensen vandaag vertrekken en moet het gebouw worden afgesloten. Op termijn zal het omgebouwd worden tot een ­officieel opvangcentrum voor asielzoekers.