Aangekomen bij haar werk, checkte Els Vanstraelen de datum op een tijdelijk parkeerverbod in de straat, en parkeerde haar wagen. Toch kreeg ze nadien een boete in de bus. “Totaal oneerlijk toch?” Of hoe het verschil tussen ‘tot’ en ‘tot en met’ een taaldiscussie veroorzaakt, die enkel in de rechtbank kan worden beslecht.