Voetballertje dat vijf jaar geleden gered werd uit grot in Thailand, is overleden op 17-jarige leeftijd

Een van de twaalf voetballertjes die in 2018 uit een grot in Thailand gered werd na een reddingsactie die wereldwijd aandacht en steun kreeg, is in het Verenigd Koninkrijk overleden. Duangpetch Promthep was de aanvoerder van de ploeg en werd 17 jaar.

Waaraan Duangpetch Promthep overleden is, is nog niet duidelijk. Hij zou een hoofdwonde opgelopen hebben, melden Britse media. Meer is niet geweten. De 17-jarige Promthep studeerde sinds eind vorig jaar in de Brooke House College Football Academy in Leicestershire. Op sociale media brengen veel van zijn gewezen ploegmaats hulde aan hem, en zijn moeder stapte met het trieste nieuws naar de Wat Doi Wai-tempel in hun woonplaats in Chiang Rai.

Promthep was 13 jaar toen hij op 23 juni 2018 met zijn trainer en 11 ploegmaats van The Wild Boars kwam vast te zitten in een grot in de Thaise provincie Chiang Rai. Ze bezochten de grot, maar door het stijgende water raakten ze er niet meer uit. Uiteindelijk zouden er twee weken blijven, terwijl een internationale reddingsactie met bijna honderd duikers op poten werd gezet waar later films, documentaires en boeken over geschreven werden. De jongens en de coach werden naar buiten gehaald, verdoofd met ketamine.

