‘Spion’ Jan Vertonghen praat in Portugese media over clash tussen Club Brugge en zijn ex-ploeg: “Ik geef Benfica 80 procent kans”

Rode Duivel Jan Vertonghen heeft in Portugese media gepraat over de Champions League-clash tussen Benfica en Club Brugge van vanavond. De verdediger van Anderlecht ziet zijn ex-ploeg als de grote favoriet, al had hij wel lovende woorden voor blauw-zwart.

‘Spion’ Vertonghen sprak bij het Portugese ‘Maisfutebol’ over de achtste finale in de Champions League tussen de Belgische kampioen en de leider in Portugal. Als kenner van de Belgische competitie werd hem gevraagd naar de kracht van Club Brugge. “De laatste twee maanden doen ze het niet heel goed in de competitie, maar ze hebben veel spelers met kwaliteiten. Volgens mij zijn ze de ploeg met het meeste kwaliteit in België”, aldus Vertonghen. “Europees hebben ze het heel goed gedaan, ze hebben heel consistent verdedigd en hebben een goede doelman.”

Jan Vertonghen bij Benfica. — © BELGAIMAGE

Niet dat er voor Vertonghen heel veel twijfel lijkt wie de dubbele confrontatie gaat winnen. “Naar Belgische normen is Club Brugge best een compleet team, maar ik twijfel er niet aan dat Benfica een betere ploeg heeft. Ik schat de kansen 80-20 in in het voordeel van Benfica. Zij zijn de favoriet.” De Anderlecht-verdediger gaf nog mee dat hij de match zeker zal proberen kijken als hem dat lukt. Hij zit met paars-wit vanaf vandaag in Bulgarije, waar hij donderdag in de Conference League tegen Ludogorets speelt.

De wedstrijd tussen Club Brugge en Benfica wordt vanavond om 21 uur afgetrapt in het Jan Breydelstadion. De terugwedstrijd volgt op 7 maart.