Levenslang geëist tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Het openbaar ministerie heeft woensdag de levenslange opsluiting geëist tegen Stephaan Du Lion (58). Een Antwerpse assisenjury had de glazenwasser uit Deurne dinsdag al schuldig verklaard aan de moorden op Ariane Mazijn (30) in 1992, Lutgarda Bogaerts (28) in 1993, Maria Van den Reeck (46) in 1994 en Eve Poppe (38) in 1997. Advocaat-generaal Björn Backx zag geen enkele verzachtende omstandigheid, ook niet in de ellendige jeugd van de beschuldigde.

De advocaat-generaal vertelde de jury dat hij niet aan blinde repressie doet, maar dat hij een evenwichtige afweging probeert te maken. Du Lion had vier vrouwen op gruwelijke wijze gedood en ook het leven van de nabestaanden verwoest. “Jullie zijn door een hel gegaan: eerst werden jullie geconfronteerd met de dood van jullie geliefden, vervolgens werden het onopgeloste moorden en ruim twintig jaar later werden jullie na de aanhouding van Du Lion opnieuw met de feiten geconfronteerd. Ik leg jullie leed mee in de weegschaal en ik hoop dat dit assisenproces een hoofdstuk afsluit en jullie een stap verder brengt in het verwerkingsproces”, zei hij tot de families.

Op moord staat de levenslange opsluiting. Als er één of meerdere verzachtende omstandigheden worden aanvaard, kan die straf zakken tot minstens drie jaar cel. Het openbaar ministerie zag echter geen enkele verzachtende omstandigheid, ook niet in zijn jeugd. “Alle kinderen in het gezin werden geslagen en geterroriseerd door hun vader. Maar wat de zussen meemaakten, is toch nog van een andere orde. Toch zijn zij erin geslaagd om hun leven een positieve wending te geven. Zijn jeugd heeft hem ongetwijfeld gemaakt tot wie hij is, maar dat geldt voor iedereen, ook voor de zussen. Er bestaat ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid”, zei Backx.

De assisenjury in Antwerpen had dinsdag vier uur nodig om een antwoord te formuleren op de vraag of Du Lion schuldig was aan de vier moorden. Even na 19 uur werd door de jury op alle vragen ‘ja’ geantwoord. “De schuld van Stephaan Du Lion staat vast boven elke redelijke twijfel. Hij heeft zelf bekend dat hij hen heeft gedood, dat hij de intentie had om te doden, en dat hij met voorbedachten rade te werk ging”, zo las voorzitter Dirk Thys het arrest voor.

