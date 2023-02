“Écht gelukkig zijn, dat gaat niet meer”: na één jaar oorlog spraken wij met het gezin wiens foto de wereld rondging

Het was dé Nieuwsblad-foto van het afgelopen oorlogsjaar: twee meisjes, Sacha en Jasia, die hun vader, die ze vijf maanden hadden gemist, in de armen vallen. Olga Makhonina (39) was vijf maanden veilig in Nieuwpoort geweest, in de zomer keerde ze met haar dochters terug naar haar thuisland, naar haar man. De foto werd zelfs door president Zelenski gedeeld. Maar nu is Olga een tweede keer naar België gevlucht. Bang voor wat de Russen zullen aanrichten bij de eerste verjaardag van hun invasie. “Een jaar geleden besefte ik niet hoe hard ons leven zou veranderen.”