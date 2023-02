Onderzoek naar voorzitter Chinese voetbalbond wegens “ernstige disciplinaire overtredingen”

In de mededeling van een zin wordt niet verduidelijkt waarvan Chen Xuyuan verdacht wordt en of hij gearresteerd is. Bij dergelijke beschuldigingen worden functionarissen in China normaal gezien in hechtenis genomen.

De beschuldigingen zijn een nieuwe klap voor het Chinese voetbal. Staats- en partijleider Xi Jinping is zelf een grote voetbalfan, hij wil van China een groot voetballand maken. China kon zich nog maar een keer voor een WK plaatsen, het Chinese voetbal wordt geregeld geconfronteerd met beschuldigingen van corruptie.