Nicola Sturgeon treedt onverwacht af als premier van Schotland: “Naast politicus ben ik ook een mens”

Totaal onverwacht treedt Nicola Sturgeon af als premier van Schotland. Dat heeft ze zonet aangekondigd op een persconferentie in haar ambtswoning in Edinburgh. Sturgeon was sinds november 2014 eerste minister in Schotland en is daarmee de langstzittende premier in het land.

Sturgeon, ook leider van de Scottish National Party (SNP), benadrukte op de persconferentie dat premier zijn “de beste job ter wereld” en “een privilege” is. “Ik ben trots om hier als eerste vrouwelijke en langstzittende premier te staan en ik ben fier op wat ik bereikt heb. Maar ik wist van in het begin dat het belangrijk is om te weten wanneer het genoeg is geweest. Zelfs al lijkt mijn vertrek voor velen te vroeg, toch voel ik in mijn hoofd en hart dat dit het goede moment is. Ik stap op als premier en leider van de partij en vraag de leiding om het proces te beginnen om een opvolger te vinden. Ik blijf aan tot er een opvolger is.”

Sturgeon zei te begrijpen dat sommigen kwaad zullen zijn en anderen haar vertrek zullen toejuichen. “Zo werkt democratie. Maar wie geschokt of kwaad is, weet dat dit heel moeilijk is voor mij. Ik neem deze beslissing uit liefde voor mijn land.” Maar ook uit liefde voor zichzelf, zo werd duidelijk. “Deze beslissing is geen reactie op recente gebeurtenissen. Ik heb bijna drie decennia in de politiek gezeten en woelige wateren overwinnen, daar heb ik wel ervaring mee. Dat is het niet.”

“De jobs die ik deed waren een privilege, maar ook heel moeilijk”, zei Sturgeon. “Ik verwacht geen violen, maar ik ben naast politicus ook een mens. Mijn neefje en nichtje waren baby’s toen ik begon, nu zijn ze 17 jaar. Alles geven van jezelf is de enige manier om deze job goed te doen. Maar dat kan je ook maar zolang je het kan. Een premier is nooit vrij, zelfs een koffie met vrienden is lastig geworden.” Het is dus genoeg, zegt ze.

Onder meer de coronacrisis was bijzonder zwaar, zegt Sturgeon, en zowel fysiek als mentaal heeft die gevolgen gehad. “Kan ik deze job nog verder doen op de manier die ik wil? Dat vroeg ik me af, en mijn antwoord is definitief: neen.” Ze haalde ook nog uit naar de gepolariseerde en vileine cultuur die er meer en meer hangt in de politiek.

Verrassing

Het ontslag komt als een verrassing, want er waren geen tekenen dat Sturgeon aan opstappen dacht. Ze vertelde journalisten de voorbije maanden nog geregeld dat het haar bedoeling nog steeds was om de Schotse overheid en haar partij tot de verkiezingen in 2025 te leiden.

Eind januari was in Schotland heisa ontstaan rond transvrouw Isla Bryson (31), die voor haar transitie twee vrouwen verkrachtte en haar straf moet uitzitten in een mannengevangenis. De timing was niet ideaal voor de premier, want in december nam het Schots parlement nog een wet aan die het voor transgenders gemakkelijker moet maken om hun geslacht wettelijk te veranderen. Sturgeon kreeg veel kritiek over hoe ze die zaak aangepakt had. Een tegenslag was er ook in november, toen het Hooggerechtshof een tweede referendum alleen mogelijk maakte als er goedkeuring was van het Britse parlement. Niet naar de zin van Sturgeon uiteraard. Of haar ontslag met de nasleep van die zaken te maken heeft, is niet duidelijk.