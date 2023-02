Er waren geen hoge golven, en geen storm: ook ervaren visser Willy snapt niet hoe Belgische vissersboot kon zinken voor Engelse kust

Vissersboot Z525 Sylvia-Mary, die onder Belgische vlag vaart maar met een Nederlandse bemanning, is dinsdagavond voor de Britse kust gezonken nadat hij op een rots was gevaren. Zijn die vaartuigen dan niet uitgerust met een navigatiesysteem dat hen probleemloos langs alle mogelijke hindernissen stuurt? Zelfs Willy Versluys, een van de meeste ervaren vissers van het land, begrijpt het niet.

Er was geen storm, er waren geen metershoge golven die tegen het schip beukten en het vaartuig uit koers brachten. Wat er dan wel is misgelopen met de Z525 Sylvia-Mary, dat maakt deel uit van het onderzoek.

Het Maritime and Coastguard Agency zegt intussen in een verklaring dat “vier bemanningsleden van een vissersvaartuig dat de rotsen bij Lands’ End heeft geraakt, net zijn gered. De bemanning verstuurde een noodsignaal en stapte over in een reddingsvlot waaruit ze korte tijd later door een reddingsboot werden opgepikt”.

Willy Versluys, West-Vlaming met meer dan 40 jaar ervaring in de visserij, begrijpt het ook niet goed. “Ik heb nooit geweten dat er op die plek een visserstuig tegen de rotsen is gevaren. En al zeker niet in deze weersomstandigheden”, zegt hij.

Versluys kent de plaats waar het gebeurde goed. “We ronden daar de hoek rond Engeland af om richting Ierse Zee te varen waar er veel gevist wordt. Er steken daar wel wat punten boven het water. Maar wie daar passeert, kent die plekken. Vaartuigen zijn uiteraard uitgerust met de modernste apparatuur die elk obstakel in zee moeten detecteren en helpen te navigeren. Bovendien moet er altijd iemand op de brug staan als ‘extra oog’ voor het geval er toch een probleem zou opduiken. Zelfs al vaart het schip op automatische piloot, dan nog moet de brug bemand blijven.”

Zinken

“Sorry, ik weet het echt niet wat er fout gegaan kan zijn. Maar volgens mij zijn er maar twee mogelijkheden: een menselijke fout of een mechanische fout aan het schip, waardoor het plots stuurloos is geworden. Maar dat zijn maar veronderstellingen voor alle duidelijkheid, ik wil me hier niet over uitspreken zo lang het onderzoek loopt”, zegt Versluys.

Heel vreemd, vindt hij wel, dat het schip gezonken is. “Die schepen moeten tegenwoordig onderverdeeld zijn in compartimenten. Net om te verhinderen dat een schip zou zinken wanneer het water maakt. Dat dit hier wel is gebeurd, is vreemd en zal nu ook deel uitmaken van het onderzoek.”