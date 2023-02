Aalst zet zich schrap na drie jaar zonder carnaval: “De zotten zullen regeren”

Tom Vermeir (48) was prins carnaval in 2004 en legt nu de laatste hand aan een praalwagen met een verfpistool. — © Maarten De Bouw

Aalst zonder carnavalstoet? Dat was van de Tweede Wereldoorlog geleden. En door dat vervelende virus hebben ze nu al drie jaar moeten wachten. De kolen waarop de carnavalisten zitten, zijn nog nooit zo heet geweest. Maar zondag barst het feest als nooit tevoren los. Aalst zal ontploffen, van de carnavalknaldrang. “Niemand van ons heeft ooit geweten dat er géén stoet was. Voor een echte carnavalist was het ondraaglijk.”