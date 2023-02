Maurice Pottie: “Elke zaterdagavond word ik opgehaald om in het volkscafé De Lieven Deugd een pintje te pakken.” — © if, Stefaan Beel

Hij voelt dat hij niet zo lang meer heeft, maar hij wil er nog alles uithalen. Maurice Pottie. Oud van lijf en leden, jong van geest. “Mijn vriendin is een goeie. Ze is tweeëntachtig en we hebben een LAT-relatie.”