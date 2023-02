Nederlands team met reddingshonden haalt na acht dagen nog vier mensen levend vanonder het puin in Turkije

Meer dan acht dagen na de verwoestende aardbeving die al tienduizenden levens kostten in Turkije en Syrië heeft een Nederlands team nog drie mannen en een kind levend vanonder het puin gehaald in het Turkse Antakya. Dat meldt het Nederlandse reddingshondenteam RHWW woensdag vanuit de Turkse stad.

Volgens RHWW zouden de vier slachtoffers sinds de aardbevingen vorige week maandag onder het puin hebben gelegen in Antakya, in de regio Hatay. Het zou gaan om een vader en zijn zoon en twee mannen.

Het reddingsteam met 28 hulpverleners en negen honden werkt dag en nacht door in shifts van zes uur. Volgens een woordvoerder van RHWW werd er dinsdagavond druk gezocht, maar verloopt de zoekactie woensdag relatief rustig. “Het gebied is immens groot. We zijn afhankelijk van meldingen die binnenkomen van mensen die iets gezien of gehoord hebben.”

Afgelopen maandag heeft het reddingsteam in dezelfde regio al een dertienjarige meisje levend onder het puin vandaan gehaald na een aanwijzing van de honden. Een lokale bergersploeg, waar het RHWW nauw samen mee werkt, had het meisje gered. Volgens RHWW zijn de reddingen te danken aan de “supersamenwerking” met het Turkse reddingsteam.