Berlusconi door rechter in Milaan vrijgesproken in ‘bunga bunga’-corruptieschandaal

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is woensdag door een rechtbank in Milaan vrijgesproken in een corruptiezaak rond de zogenaamde ‘bunga bunga’-feestjes. Hij werd ervan beschuldigd getuigen te hebben omgekocht om te liegen.

Het parket van Milaan had zes jaar cel gevorderd tegen de 86-jarige Berlusconi op beschuldiging van meineed en het knoeien met getuigenissen. Voor de politicus, die niet aanwezig was op het proces, was het de zoveelste in een lange rij van zaken waarmee hij de voorbije jaren werd geconfronteerd en waarvan hij de meeste heeft gewonnen.

Het proces in Milaan is namelijk een uitloper van het ‘Rubygate’-schandaal en de ‘bunga bunga’-feestjes met jonge vrouwen die meer dan tien jaar geleden plaatsvonden in de villa van Berlusconi. De feestjes leidden tot verschillende rechtszaken.

Eerder sprak een rechter in Rome Berlusconi ook al vrij voor gelijkaardige omkopingsklachten.