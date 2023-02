Drie doden door cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland zijn drie mensen om het leven gekomen als gevolg van de doortocht van de cycloon Gabrielle. Dat heeft de Nieuw-Zeelandse overheid woensdag meegedeeld.

In het westen van Auckland viel één dode nadat een huis was ingestort. Er werden ook twee slachtoffers aangetroffen in de regio Hawke’s Bay, op het Noordereiland, zo meldt minister van Noodhulp Kieran McAnulty.

De cycloon heeft intussen aan kracht ingeboet, maar het gevaar is nog niet volledig geweken, zo wordt woensdag gewaarschuwd.

Noodtoestand

Het Noordereiland, waar meer dan driekwart van de vijf miljoen Nieuw-Zeelanders woont, wordt sinds maandagavond getroffen door hevige wind en zware regenval. Dat heeft tot overstromingen en aardverschuivingen geleid.

Eerste minister Chris Hipkins noemt de doortocht van Gabrielle “de belangrijkste meteorologische gebeurtenis die Nieuw-Zeeland deze eeuw heeft getroffen”. De nationale noodtoestand is uitgeroepen.