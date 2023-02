Politie ontdekt 4 ton cocaïne in hangar dankzij navigatie-app Waze, 10 mannen gearresteerd

Politiezone Regio Turnhout en zone Kempen Noord-Oost (KENO) hebben dinsdagavond tien mensen gearresteerd in Ravels in een onderzoek naar de invoer van cocaïne. Er is naar schatting vier ton drugs in beslag genomen. Dankzij navigatie-app Waze kon de hangar met de drugs gevonden worden.

De twee lokale politiezones werden dinsdag rond 22 uur op de hoogte gebracht van een verdachte situatie aan het kruispunt van de Steenweg op Ravels met de Kanaaldijk op de grens van Oud-Turnhout en Ravels.

“Er was sprake van heen en weer rijden van verschillende wagens met Nederlandse nummerplaten. Een patrouille controleerde daarvoor een auto waarin twee Nederlanders van 27 en 46 jaar zaten. Ze hadden geen deftige uitleg over hun aanwezigheid en na een eerste check bleken ze in Nederland gekend voor drugsgerelateerde feiten”, zegt Kristof Aerts van het Antwerps parket. PZ Keno had ondertussen ook al een arrestatie uitgevoerd op de Steenweg op Ravels van een 39-jarige man die rechtsomkeer had gemaakt bij toen hij politie zag.

68 zakken cocaïne

Dankzij de navigatie-app Waze ontdekte PZ Regio Turnhout dat de Nederlanders een adres aan de Kanaaldijk in Ravels hadden aangeduid. Het bleek te gaan om een loods die te huur stond. “Met die gegevens en met toestemming van het parket viel PZ Regio Turnhout de loods binnen. Zeven mannen werden daar opgepakt en in de hangar stond een container, waarin meteen opviel dat er zakken in verstopt zaten. Het blijkt te gaan om 68 zakken cocaïne. De exacte hoeveelheid zal verder bepaald moeten worden, maar het zou gaan om ongeveer 4 ton”, aldus het parket.

Tien mannen zijn gearresteerd en worden momenteel verhoord door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. In de loop van de dag worden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. FGP Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren.