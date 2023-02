“Gasprijs blijft hoog, crisis nog niet voorbij”

De gasfutures, dat zijn termijncontracten voor de levering van aardgas de volgende maanden, blijven hoog en gaan zelfs nog in stijgende lijn tegen eind 2023. Dat wijst erop dat de gascrisis nog lang niet voorbij is, blijkt uit een analyse van het financiële persagentschap Bloomberg.

Zo staan de futures op de richtinggevende TTF-markt in Amsterdam momenteel op 60 euro per megawattuur voor december. Voor maart en de zomermaanden staat de gasfuture op ongeveer 54 euro. Dat is meer dan normaal voor de tijd van het jaar, maar wel een pak lager dan de recordprijzen die in augustus 2022 werden betaald, aldus Bloomberg.

Het persagentschap wijst er wel op dat prijzen snel kunnen veranderen afhankelijk van de externe omstandigheden. Nu bijvoorbeeld profiteert de gasprijs van het zachte weer en de hoge gasvoorraden. De voorbije maanden werd er in Europa veel vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) ingevoerd, wat de prijs drukte en bevoorradingsproblemen heeft vermeden.

Langere besparingsmaatregelen

Maar Bloomberg waarschuwt toch om niet te snel victorie te kraaien. Alle aandacht moet nu gaan naar het op peil houden van de voorraden in Europa, klinkt het, deze keer zonder dat Rusland de hoofdleverancier is. De Europese Commissie zou de volgende weken ook overleg plegen met de lidstaten over een mogelijke verlenging van besparingsmaatregelen.

Traders wijzen er dan weer op dat op de LNG-markt Europa zwaar zal moeten concurreren met Azië. “Het ziet er naar uit dat de prijzen structureel hoger zullen blijven dan voor de Russische inval in Oekraïne”, zegt consultant Eurasia Group. “Nieuwe hervergassingcapaciteit, bijvoorbeeld in Duitsland, Italië en Nederland, zal helpen om ernstige tekorten te vermijden, maar de hogere kosten voor LNG en risico’s op plotse prijspieken, kunnen tekorten veroorzaken”. Veel van de recente LNG-contracten hebben betrekking op leveringen vanaf 2025 en dus worden de twee volgende winters “uitdagend”, klinkt het.