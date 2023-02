Oproep om Aziatische hoornaar meteen te doden: “Anders worden ze gevaarlijk voor mens en natuur”

De imkervereniging van Klein-Brabant vraagt aan “iedereen die buiten van de eerste zon gaat genieten” om goed te letten op Aziatische hoornaars en deze te doden. Een terechte oproep volgens het Vlaams Bijeninstituut, want zo zijn er in de zomer minder Aziatische hoornaars.

“Iedere dode koningin is weer een potentieel nest minder. En die heeft 1.000 tot 3.000 Aziatische hoornaars”, zegt René de Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. Hij steunt de oproep die door de imkervereniging van Klein-Brabant op Facebook is geplaatst, waarin gevraagd wordt om goed op te letten voor Aziatische hoornaars en ze meteen te doden. Het gaat op dit moment om de koninginnen. Hoeveel er daarvan in Vlaanderen zijn, weet De Backer niet met zekerheid: “Ik denk tussen de 5.000 en 10.000.”

De Aziatische hoornaar vliegt sinds 2017 in onze streken rond. Van oorsprong komt het insect uit Zuid-Oost-Azië, om in 2004 via een bonsai-kwekerij in Frankrijk binnen te komen. Van daaruit is het zich beginnen te verspreiden over Europa, en zo ook in ons land.

De wespensoort vormt een gevaar voor de biodiversiteit en de volksgezondheid. “Hij eet honingbijen en wilde insecten zoals wilde bijen en vlinders, die bestuivers zijn”, zegt De Backer. Zonder die insecten kunnen planten niet voortplanten en krijgen veel dieren geen eten. Het maakt het ook moeilijker voor boeren die planten verbouwen.

Twee Aziatische hoornaars bij hun nest. — © Biosphoto

Een aanval van een Aziatische hoornaar kan gevaarlijk zijn. “Ze vallen soms wel met het hele nest aan”, zegt De Backer. “Hun angel is ook groter, dus het gif gaat direct het lichaam in.” Vorig jaar nog moesten drie wielrenners in Frankrijk naar het ziekenhuis na een aanval van Aziatische hoornaars. Twee van hen waren vijftig keer gestoken.

Kan ik hem wel veilig doodslaan?

In deze periode valt de Aziatische hoornaar nog niet aan. “Je kan ze dus nog zonder problemen doodslaan”, zegt De Backer. “De koninginnen moeten nog een nest opbouwen. Ze zijn ongevaarlijk, want ze hebben niks om te beschermen. Zodra de koningin wel een nest heeft, moet je vier meter afstand houden en ze niet zelf bestrijden.”

Je kan een Aziatische hoornaar herkennen aan zijn zwarte lijf, gele kop en een oranje achterlijf. Het insect heeft gele poten. Zo kan je het onderscheiden van de Europese variant, die roodbruine poten heeft en niet gedood mag worden.

De Europese hoornaar heeft geen gele, maar roodbruine poten. — © © J Kottmann

Het VBI voert sinds twee jaar de opsporing en verdelging van de Aziatische hoornaar uit voor de Vlaamse overheid en merkt een forse groei van de populatie. “In 2021 vernietigden we 260 nesten”, zegt De Backer. “In 2022 waren dit er al meer dan 1.000.”

Maar maandag liet het VBI weten dat de samenwerking met de Vlaamse overheid stroef loopt. Dit komt omdat de overheid nog geen strategie heeft voor de verdere bestrijding van de Aziatische hoornaar. “Goede verdelging is nochtans belangrijk, anders kan de populatie zich vertienvoudigen”, zegt De Backer.