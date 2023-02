JOUW MENING. Wordt jouw volgende auto een elektrische?

De knoop is doorgehakt: vanaf 2035 mogen er geen nieuwe diesel- en benzinewagens meer verkocht worden in de Europese Unie. De beslissing past binnen het plan om Europa klimaatneutraal te maken. Tegen 2030 moeten personenwagens al 50 procent minder CO2 uitstoten. Voor bestelwagens is dat 50 procent. Het einde van diesel en benzine is nu dus écht in zicht. Wordt jouw volgende auto een elektrische? Laat het hieronder weten.