Ophef in Spanje: Barcelona blijkt jarenlang grote sommen geld aan vice-CEO van de Spaanse scheidsrechters betaald te hebben

De Spaanse belastinginspectie zette vraagtekens bij de grote geldsommen die Negreira van 2016 tot 2018 opstreek van FC Barcelona via zijn bedrijf DASNIL 95 SL zonder schijnbare tegenprestatie. Uit documenten die radiozender Cadena SER en sportkrant AS in handen kregen, bleek dat de voormalige topscheidsrechter verklaarde dat Barcelona hem betaalde voor “technisch advies”. “Barcelona wilde vooral zorgen dat alles neutraal verliep en dat ze geen slachtoffer werden van scheidsrechterlijke beslissingen”, verklaarde Negreira.

Hij kon geen bewijzen voorleggen van de diensten die hij aan Barcelona geleverd zou hebben, maar zou de club naar eigen zeggen geadviseerd hebben over “hoe de spelers zich het best opstellen tegenover de scheidsrechter”. Tegenover radiozender Cadena SER hield hij vol dat hij de club nooit bevoordeeld heeft. Voormalig Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf bij hetzelfde radiokanaal toe dat de club al vanaf 2003 dergelijke betalingen gedaan had, en die in 2018 schrapte omdat er gesaneerd moest worden.

Barcelona dreigt met stappen tegen insinuaties

Maar volgens FC Barcelona zijn de betalingen geheel onschuldig. De club bijt van zich af in een statement. “Barcelona wil duidelijk maken dat het een extern technisch consulent had aangesteld om technische rapporten van jeugdspelers te maken. Later is die relatie uitgebreid naar het maken van technische rapporten over professionele arbitrage, om de info die onze trainers ter beschikking hebben nog te verrijken, een normale praktijk bij professionele voetbalclubs. (...) Barcelona betreurt dat deze informatie net op het sportieve hoogtepunt van het seizoen naar buiten wordt gebracht en zal gerechtelijke stappen zetten tegen zij die met deze informatie het imago van de club willen bedoezelen met mogelijke insinuaties die tegen de reputatie van FC Barcelona ingaan.”

Barcelona staat royaal op kop in de Spaanse Liga en telt elf punten voorsprong op Real Madrid. Donderdag speelt de club in de Europa League tegen Manchester United.