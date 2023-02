Amerikaanse Democrate kondigt pensioen aan na meer dan 30 jaar in Senaat

De 89-jarige Amerikaanse senatrice Dianne Feinstein trekt zich terug uit de politiek. “Ik kondig vandaag aan dat ik me in 2024 niet herkiesbaar zal stellen”, aldus de Democrate dinsdag (plaatselijke tijd) in een verklaring. Ze zei echter dat ze voor het einde van haar termijn volgend jaar zoveel mogelijk wil bereiken voor de staat Californië, die ze vertegenwoordigt.

Feinstein heeft in haar loopbaan tal van ambten bekleed, waarbij ze als vrouw vaak een pioniersrol speelde. Van 1978 tot 1988 was ze de eerste vrouwelijke burgemeester van San Francisco, en in 1992 was ze de eerste vrouw die voor haar staat Californië in de Senaat werd gestemd. Ze was ook de eerste vrouw die zetelde in justitiecommissie en de eerste vrouwelijke voorzitter van de reglementscommissie en de inlichtingencommissie.

In 1994 was ze een van de leidende stemmen rond een verbod op de productie van bepaalde semi-automatsiche wapens voor civiel gebruik. Het verbod liep af in 2004. Ze hielp ook bij het schrijven van wetgeving over onder meer cyberveiligheid en de bescherming van amateursporters tegen seksueel misbruik.

“Ik zal me blijven richten op het aannemen van verstandige wetgeving om de epidemie van wapengeweld te bestrijden, onze ongerepte landschappen te beschermen en economische groei te bevorderen”, aldus Feinstein.

“Een van de beste”

De Amerikaanse president Joe Biden prees haar voor de bestrijding van wapengeweld en de milieubescherming. Hij zei dat hij met meer senatoren had samengewerkt dan bijna eender wie en dat hij eerlijk kon zeggen “dat Dianne Feinstein een van de beste is”.

Gouverneur Gavin Newsom van Californië verklaarde ook dat Feinstein “het leven in onze staat en in heel het land ten goede heeft veranderd en deuren heeft geopend voor generaties aan vrouwelijke leiders”.

Als Feinstein zoals aangekondigd tot het einde van haar huidige mandaat in de Senaat blijft, zal ze 91 jaar zijn als ze vertrekt. In de Verenigde Staten zijn zeer oude politici momenteel prominent aanwezig. President Biden is 80 jaar oud, Democraat en voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi is 82.