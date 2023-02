“Russische bommenwerpers vormen grotere bedreiging dan spionageballonnen”

De frequente vluchten van Russische bommenwerpers in de buurt van het Belgische luchtruim vormen een grotere bedreiging dan eventuele spionageballonnen die boven ons grondgebied vliegen. Dat zegt luitenant-kolonel Alain Burton, die het bevel voert over het Control & Reporting Centre (CRC) dat het Belgisch luchtruim bewaakt, woensdag aan Belga.

Het CRC is gevestigd op de luchtmachtbasis van Bevekom en is 24 uur op 24 actief. Het centrum bewaakt ook het luchtruim van het Groothertogdom Luxemburg. “De techniek die deze Russische bommenwerpers hanteren, is om op enkele honderden meters van ons nationaal luchtruim te vliegen, maar wel boven internationale wateren”, aldus Alain Burton. Dat geberude al meermaals boven de Noordzee, niet ver van Nederland. De Belgische Defensie voert dan - in het kader van de luchtbewakingsopdracht van het Benelux-luchtruim die Nederland en België afwisselend uitvoeren - een interventie uit.

Die missies verlopen algemeen zonder incidenten. De Russische vliegbewegingen zijn vooral bedoeld om de reactie van de NAVO-troepen te testen, aldus de CRC-verantwoordelijke. “We kunnen zeggen dat het een bedreiging is, zonder dat daadwerkelijk te zijn. Deze Russische vliegtuigen weten heel goed wat ze doen en worden geëscorteerd door onze F-16’s, waarna andere landen zoals Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk dat overnemen. Beide partijen blijven in het algemeen professioneel en doen geen provocaties”, aldus Burton.

Verbaasd door ballon omvang

Ondanks de actualiteit ligt een eventuele passage van een spionageballon boven Belgisch grondgebied niet centraal in de bekommernissen van het CRC. Zou zo’n tuig het luchtruim binnendringen, volgt Defensie een beproefd protocol om te reageren. Na radardetectie stijgen twee F-16-gevechtsvliegtuigen binnen de 15 minuten op om het tuig te onderscheppen en identificeren.

Als het tuig geen militair risico inhoudt, want dan komt de NAVO in actie, gaat de beslissing van militaire autoriteiten naar de burgerlijke in de ‘National Governmental Authority’ (NGA). In België zitten de minister van Defensie, de premier en de minister van Binnenlandse Zaken in die NGA. “Het is aan hen om te beslissen of de ballon of het vliegtuig dat een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen, moet worden neergehaald”, aldus Burton. Die procedure wordt vaak geoefend of gesimuleerd. De officier bij het CRC die het incident beheert, beschikt over een specifieke telefoon om snel de leden van de NGA te contacteren.

Defensie geeft ook toe dat de hoogte waarop zo’n ballon vliegt, detectie moeilijk kan maken. Wel was de CRC-verantwoordelijke verbaasd over de omvang van de eerste ballon die de Amerikaanse luchtmacht voor de kust van South Carolina heeft neergehaald.