Wie straks op skivakantie vertrekt met de auto, kan zich maar beter goed voorbereiden. Kijk in de eerst plaats de evidente zaken na. Heb je een ijskrabber mee? Sproeivloeistof met antivries? Daarnaast is het ook belangrijk om de regels van je bestemming er nog eens bij te nemen, klinkt het bij reisbijstandsorganisaties VAB en Touring. Zijn winterbanden verplicht? Moet ik een vignet kopen? En is Waze wel toegelaten?