Crisis? Nog nooit zoveel exclusieve luxewagens verkocht als vorig jaar

Er is vorig jaar in ons land één Bugatti Chiron verkocht. Dat lijkt niet veel, tot je het in perspectief plaatst: er zijn er in 2022 wereldwijd maar 500 van verkocht, de auto kost – afhankelijk van het model en de afwerking – tussen de 2,7 miljoen en 4 miljoen euro en het ging vorig jaar over het tweede exemplaar dat in vijf jaar tijd in België over de toonbank ging.

In het hoogste autosegment laat de crisis zich met andere woorden niet echt voelen. Bentley, toppunt van luxe en vakmanschap en net als Bugatti onbetaalbaar voor de meeste mensen, verkocht voor het eerst wereldwijd meer dan 15.000 wagens, 15.174 om precies te zijn. In ons land waren dat er exact 84, tegenover 55 in 2018 en 69 in 2021. Volledig gemaakt zoals de klant de wagen wil. En daar hangt een prijskaartje aan: voor de goedkoopste betaal je iets meer dan 218.000 euro. Voor de Continental GTC 6.0 loopt dat op tot ruim 443.000 euro, ongeveer zo veel als een gezinswoning.

(Lees verder onder de grafiek)

Ook Rolls-Royce, Maserati en Lamborghini deden goede zaken vorig jaar. Lotus verkocht zelfs nooit zo veel bolides in ons land als in 2022, namelijk 23. Het luxemerk komt binnenkort met een eerste elektrische versie, de Lotus Eletre. Voor een R-versie betaal je zo’n slordige 150.000 euro.

Investering

Iets ‘betaalbaarder’ zijn een Porsche en een Ferrari. Ook daar piekte de verkoop. In totaal 76 Ferrari’s en 2.936 Porsches gingen de garage uit in 2022. Ter vergelijking: vijf jaar geleden waren dat nog 49 Ferrari’s en 2.931 Porsches. In 2020, het eerste coronajaar, werden wel meer Ferrari’s verkocht: 92 in totaal in België.

Merken de allerrijksten de energieprijzen en inflatie dan niet? “In tijden van crisis wordt de kloof tussen rijk en arm traditioneel nog wat groter”, zeggen economen. Armen worden bij wijze van spreken nog wat armer, rijken nog wat rijker. Maar ook zij hebben geld verloren.

“Daarom investeren mensen die het zich kunnen veroorloven vaak in peperdure auto’s. Omdat ze die mooi vinden, maar ook omdat de wagens relatief hun waarde behouden. Het is een veilige belegging, waar ze bovendien elke dag van kunnen genieten”, zegt Filip Rylant van automobielfederatie Traxio.