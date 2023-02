10 dagen nadat hij bijna werd doodgeschopt, mag buldog Diesel dierenkliniek verlaten: “Mirakel dat hij er is doorgekomen”

Er is uitstekend nieuws voor hond Diesel: de buldog die op 5 februari bijna werd doodgeschopt door zijn eigenaar, mocht woensdag de dierenkliniek verlaten. In een gespecialiseerd asiel mag het dier nu verder herstellen. “Nieuwe baasjes? Dat is pas voor binnen enkele weken”, aldus Roland Goethals van MLM-Bullies.

Het verhaal van de onfortuinlijke Diesel, ongeveer 1,5 jaar oud, is ondertussen bekend: op zondag 5 februari zagen getuigen hoe de buldog bijna doodgeschopt werd door zijn eigenaar in Park De Craene in Blankenberge. De politie kwam tussenbeide en kon het zwaar toegetakelde dier nog net overbrengen naar een dierenkliniek in Oudenburg. Daar onderging Diesel een spoedoperatie. Ondertussen loopt bij de politie een onderzoek naar de agressor uit Blankenberge.

LEES OOK. “Enorm schrijnend”: buldog Diesel werd door zijn eigen baasje zwaar mishandeld en overleeft dat maar net

Tien dagen na zijn operatie is er dus goed nieuws. “Het blijft een mirakel dat hij er is doorgekomen. Dat hebben ze ons bij Causus verschillende keren op het hart gedrukt”, aldus Roland Goethals van MLM-Bullies. Dat is het gespecialiseerde asiel in Nieuwpoort waar Diesel de komende weken verder mag herstellen. “Woensdag kregen we het verlossende telefoontje dat Diesel groen licht heeft gekregen. In de vooravond hebben we hem opgehaald en alles in orde gebracht”, vertelt hij. Ondertussen hadden sympathisanten zelfs speelgoed en wat lekkers achtergelaten voor Diesel in de kliniek.

Zoektocht naar nieuwe baasjes

De zoektocht naar nieuwe baasjes kan nu langzaam beginnen, al verblijft de buldog de eerste weken nog onder de vleugels van Roland en zijn vrouw Isabelle, die in totaal zo’n vijftien buldogs kunnen opvangen. Want het dier is nog volop herstellende. “Diesel heeft nog draadjes en moet volgende week al terug op controle in de dierenkliniek. Dan worden zijn bloed en organen nog eens gecheckt”, gaat Roland verder. “Maar het is uitstekend nieuws dat hij nu mee mag met ons. Het is alvast een heel lieve hond en we gaan hem dubbel in de watten leggen.”