Turkse voetbalclubs Galatasaray en Trabzonspor tonen zich solidair met geldinzamelingen voor betrokkenen van aardbevingen

Voetbalclub Trabzonspor zal de opbrengst van de kaartverkoop voor het Europese duel met het Zwitserse FC Basel doneren aan overlevenden van de aardbevingen in Turkije. De club speelt donderdag een thuiswedstrijd in de tussenronde van de Conference League. Voorzitter Ahmet Agaoglu hoopt een kleine 40.000 toeschouwers te mogen begroeten.

Vorige week maandag voltrok zich een ramp in het zuidoosten van Turkije en in Syrië. Na twee zware aardbevingen en een aantal naschokken ligt het aantal doden boven de 40.000. In Turkije werden sindsdien alle sportcompetities stilgelegd, maar het Europese duel van Trabzonspor gaat door. Volgens Agaoglu zal de voorzitter van de Turkse voetbalbond Mehmet Büyükeksi het duel bezoeken, net als de meeste voorzitters van de andere clubs. Zij willen zo de eenheid onderstrepen. “Deze wedstrijd is een wedstrijd voor Turkije”, aldus Agaoglu.

De club meldde ook dat ze speelgoed inzamelt voor kinderen die de aardbevingen hebben overleefd. Dat zal voor het stadion worden verzameld en daarna naar het rampgebied worden gebracht.

Spelers van Galatasaray doneren salaris aan slachtoffers

De spelers van de Turkse topclub Galatasaray gaan hun salaris van de maand februari doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, dat maakte voorzitter Dursun Özbek woensdag bekend op een persconferentie. Bij de ramp kwamen tot dusver 35.000 mensen om het leven en werden miljoenen mensen op slag dakloos.

“Een groot deel van onze spelers hebben hun salaris afgestaan om hulpacties te financieren,” vertelde Özbek op de persconferentie. Naast Galatasaray hebben ook Besiktas en Fenerbahçe, de twee andere topclubs uit Istanbul, al donatiecampagnes opgezet en vrachtwagens met hulpgoederen gestuurd naar de zuidelijke en zuidoostelijke provincies, de zwaarst getroffen regio’s.

© EPA-EFE

Na de aardbeving op 6 februari werd de Turkse Süper Lig, de eerste klasse, opgeschort. Hatayspor en Gaziantep FK hebben zich al teruggetrokken uit het kampioenschap. Die twee ploegen bevinden zich in de zwaar getroffen regio’s. De Ghanese aanvaller Christian Atsu, speler van Hatayspor, is negen dagen na de ramp nog steeds niet teruggevonden.

De voorzitter van de Turkse voetbalbond (TFF) maakte intussen bekend dat de competitie op 3 maart hervat zou worden. Galatasaray staat na 22 speeldagen aan de leiding in de Süper Lig. Met Dries Mertens heeft de Turkse recordkampioen ook een Belg in de rangen.