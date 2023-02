De aanhouder wint: na 3 jaar wachten heeft Bayern-ster Davies het shirt van idool Messi te pakken

Drie jaar geleden stond Bayern München-speler Davies voor het eerst oog in oog met Messi in de kwartfinale van de Champions League. Bayern München, de latere winnaar van het tornooi, gaf Barcelona een draai om de oren met een 8-2 overwinning. Na afloop raapte Davies alle moed bijeen om op Messi af te stappen en truitjes te wisselen. Helaas verliet Davies toen met lege handen het veld.

Nadien onthulde Davies dat Messi niet inging op zijn verzoek. “Ik denk dat hij een beetje van streek was. Het is oké, hopelijk de volgende keer beter.” Die volgende keer zou maar liefst drie jaar op zich laten wachten, maar dinsdagavond zag Davies een nieuwe kans. Hoewel Messi ook deze keer opnieuw de verliezer van de avond was, stond hij dit keer wel zijn shirt af.

De 22-jarige Canadees was al van kinds af een grote fan van Messi. “Het is ongelofelijk dat ik in de Champions League kan spelen tegen een van mijn favoriete spelers ter wereld”, vertelde Davies destijds aan de UEFA. “Mijn ouders belden me allebei op toen ik had laten weten dat ik tegen Messi zou spelen. Mijn vader kon het niet geloven, want hij wist hoe erg ik tegen Messi opkeek.”