Mogelijke fraudezaak met Belgisch tintje bij luxeconcern LVMH terug naar af

Het Franse Hof van Cassatie heeft de beslissing van een Franse rechter om een huiszoeking bij luxeconcern LVMH in 2019 ongeldig te verklaren, geannuleerd. De zaak, die een Belgische tintje heeft, moet worden overgedaan.

In 2019 vielen Franse speurders binnen bij LVMH in een potentiële zaak van fiscale fraude. De fiscus wilde de rol van een Belgische vennootschap, LVMH Finance Belgique, onderzoeken. Het hof van beroep oordeelde in 2020 dat die huiszoekingen ongeldig waren. De inbeslaggenomen stukken moesten de belastingdiensten terugbezorgen. Het ging om meer dan een miljoen documenten.

Het Hof van Cassatie heeft die beslissing nu ongedaan gemaakt en stuurt de zaak terug naar af. Een anders samengestelde rechtbank in Parijs zal de zaak opnieuw moeten behandelen. Het bedrijf zegt akte te nemen van de beslissing en benadrukt de wetgeving strikt te volgen in alle landen waar het actief is.

LVMH heeft onder meer champagnemerk Moët et Chandon en handtassenmaker Louis Vuitton in bezit. Het bedrijf draaide vorig jaar een recordomzet van bijna 80 miljard euro en een nettowinst van 14 miljard euro.