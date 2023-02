163 migranten uit Paleizenstraat naar hotel in Ruisbroek gebracht, maar burgemeester wist van niks: “Dumpingpraktijken”

Niemand had zich de moeite getroost om met de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw te praten alvorens bussen van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB 163 migranten van het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel naar een hotel in Ruisbroek brachten. Die kreeg plots bezorgde telefoontjes van zijn bevolking. Niet alleen burgemeester, ook verschillende ministers reageren verontwaardigd: “Deloyaal gewoon.”

Terwijl de ontruiming van het intussen beruchte kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel verdergaat, verschenen in het Vlaams-Brabantse Ruisbroek bussen van de MIVB. Volgestouwd met tweehonderd mensen die uit het kraakpand zijn geplukt. Aan de lokale Ibis Budget Hotel werden die van de bus gehaald. Juan Corbeau, general manager van het hotel: “Ik kan daar geen commentaar over geven. Voor ons is dit een reservatie als een andere.” Alleen, het lokale bestuur wist van niets. Daar zijn ze op zijn zachtst gezegd niet tevreden.

“Wij staan in voor veiligheid en de gezondheid van onze inwoners. Maar als ze hier enkele bussen met asielzoekers komen droppen, zijn we daar niet van op de hoogte. Het getuigt van weinig respect voor lokale besturen”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw.

Een rij begint zich te vormen aan het hotel in Ruisbroek. — © Ingrid de Praetere

Hij kreeg een pak telefoontjes van bezorgde omwonenden en ging onmiddellijk verhaal halen bij de kabinetten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Maar daar schuiven ze de hete patat naar elkaar door.

“Het enige wat we nu weten is dat ze zestig kamers hebben gehuurd voor een periode van minimum dertien dagen. Het zou me sterk verwonderen dat ze dat pas enkele uren voor aankomst van de asielzoekers hebben gedaan en ze dus de tijd niet hebben gehad om ons in kennis te stellen. Onbegrijpelijk.”

Staatssecretaris voor Asiel en migratie Nicole de Moor (foto) en Brussels minister-president Rudi Vervoort schuiven de hete patat naar elkaar door. — © BELGA

Bij De Moor verwijzen ze alleszins door naar de Brusselse instanties. Die stonden in voor de ontruiming van het kraakpand. Het kabinet van Vervoort hult zich voorlopig in stilzwijgen.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) kan zijn oren alleszins niet geloven. “Dit zijn dumpingpraktijken”, zegt hij in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Terwijl Brussel het probleem in de Paleizenstraat al die tijd liet veretteren. Als het de bedoeling is om elk kraakpand te legen en die mensen elders te droppen ... Dat zal echt niet marcheren.”

Ook Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, reageerde op Twitter en noemde het “deloyaal”. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir noemt het “onaanvaardbaar” in een persbericht. Ze vraagt ook excuses van De Moor aan het lokaal bestuur.

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat verloopt hoogst gespannen. Een eerste poging op dinsdag liep verkeerd af, toen ook migranten van andere locaties lucht kregen van de ontruiming. Die probeerden ook mee te glippen naar de noodopvang. De politie moest uiteindelijk het werk stilleggen. Wie achterbleef, moest weer binnen. In de nacht van dinsdag op woensdag overleed een Marokkaanse man aan een overdosis in het gebouw. Woensdag ging de ontruiming weer verder onder een enorme politiemacht.

© Marc Gysens

© Marc Gysens

© Marc Gysens